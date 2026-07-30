تدمير ثلاث طائرات F-35 في قاعدة الأزرق

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"أيها الشعب الأردني الشريف والفطن؛ لقد ضيّق تعاونكم ومساندتكم الصادقة، وخاصة المواقف الصريحة لمجموعات من النخب الأردنية، الخناق على العدو وأوقعته في اليأس.

فجر اليوم، قام العدو الأمريكي العاجز، بدلاً من المواجهة العسكرية النبيلة، وباستخدام قواعد الاحتلال في بلدكم، بشن هجوم جوي بقنابل خارقة للتحصينات على منزلين سكنيين بسيطين لأهالي جزيرة قشم، مما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأحد أبناء الأسرة، وإصابة طفلين آخرين.

ورداً على هذه الجريمة، ومساعدة لكم في تحرير الأراضي الإسلامية في الأردن من جور المحتلين الأمريكيين، قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، صباح اليوم، بشن هجوم على منصة تمركز وحظيرة صيانة طائرات F-35 للعدو الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية، بعدة صواريخ باليستية، مما أسفر عن تدمير ثلاث طائرات F-35 بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى.

كما أسفر هذا الهجوم عن مقتل عدد من الضباط والكوادر الفنية وصيانة للعدو.

إن منطقتنا ليست مكاناً لجيش قاتل للأطفال، يقتل العائلات البريئة بوحشية في منتصف الليل أثناء نومهم. سيناضل نحن وأنتم حتى طرد آخر محتل أمريكي من الأراضي الإسلامية."

(إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)

/انتهى/