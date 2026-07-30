عراقجي يؤكد ضرورة الحد من استغلال القواعد القبرصية ضد ايران

أفادت وكالة مهر للأنباء، ورداً على الاتصال الهاتفي لوزير خارجية قبرص "كنستانتينوس كومبوس"، تبادل عراقجي معه وجهات النظر في آخر التطورات الثنائية والاقليمية.

وأكد عراقجي أهمية الحد من أي استغلال من قبل القوات المعادية للقواعد الاجنبية المنتشرة في قبرص ضد ايران.

أما وزير الخارجية القبرصي فقد أعلن التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وضرورة تسوية الخلافات بالطرق السلمية وقال ان بلاده تطمأنت من خلال الاتصال مع الحكومة البريطانية، بانه لن يتم استخدام القواعد الاجنبية المنشرة في قبرص ضد اي بلد بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووضع عراقجي في الاتصال الهاتفي نظيره القبرصي في صورة احدث مستجدات المحادثات مع عمان فيما يخص مضيق هرمز وكذلك التطورات في العلاقات بين ايران واوكرانيا وبلغاريا بوصفهما بلدين اوروبيين.

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