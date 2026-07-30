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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٦:٣٦ م

عراقجي يؤكد ضرورة الحد من استغلال القواعد القبرصية ضد ايران

عراقجي يؤكد ضرورة الحد من استغلال القواعد القبرصية ضد ايران

شدد وزير الخارجية في حوار مع نظيره القبرصي على ضرورة الحد من اي استغلال للقواعد الاجنبية المنتشرة في قبرص ضد ايران، فيما اعلن وزير خارجية قبرص التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وطمأن بانه لن يتم استخدام هذه القواعد ضد اي بلد، بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ورداً على الاتصال الهاتفي لوزير خارجية قبرص "كنستانتينوس كومبوس"، تبادل عراقجي معه وجهات النظر في آخر التطورات الثنائية والاقليمية.

وأكد عراقجي أهمية الحد من أي استغلال من قبل القوات المعادية للقواعد الاجنبية المنتشرة في قبرص ضد ايران.

أما وزير الخارجية القبرصي فقد أعلن التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وضرورة تسوية الخلافات بالطرق السلمية وقال ان بلاده تطمأنت من خلال الاتصال مع الحكومة البريطانية، بانه لن يتم استخدام القواعد الاجنبية المنشرة في قبرص ضد اي بلد بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووضع عراقجي في الاتصال الهاتفي نظيره القبرصي في صورة احدث مستجدات المحادثات مع عمان فيما يخص مضيق هرمز وكذلك التطورات في العلاقات بين ايران واوكرانيا وبلغاريا بوصفهما بلدين اوروبيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1972721

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