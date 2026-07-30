الدول التي تشارك في دعم المعتدي، إذا لم تعدل سلوكها، ستتلقى رداً قاسياً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني جاء كالتالي:

أيها الشعب الإيراني الأبي والثائر؛ لقد أربكت عزيمتكم وإرادتكم وصمودكم في الميدان صفوف العدو، وزادت من تماسك صفوف مقاتلي الإسلام، وأضفت عليهم روحاً وحياة جديدة.

ليلة أمس، حاولت ناقلتي نفط، بتحريض من الطائرات الأمريكية، الخروج عبر الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز، ولكن بعد نشوب حريق شديد في إحداهما، تراجعت كلتا السفينتين بسرعة إلى الخلف.

مضيق هرمز هو أرضنا، ويدير بحارتنا الأبطال في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري السيطرة عليه بقوة، ولن يُسمح للأجنبي الذي أتى من آلاف الكيلومترات بالتدخل. وبعون الله، سيُعاقب المعتدي اليوم نفسه.

والدول التي تشارك في دعم المعتدي، إذا لم تعدل سلوكها، ستتلقى رداً قاسياً.

لن يكون مضيق هرمز قابلاً لإعادة الفتح طالما استمرت تجاوزات وتهديدات المسؤولين الأمريكيين، وتدخلاتهم في الحركات البحرية في المنطقة، وستجعل التهديدات والتدخلات الظروف أكثر صعوبة وتعقيداً.

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