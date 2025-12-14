غريب آبادي يلتقي نائب وزير الخارجية الأوزبكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، بنائب وزير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الأوزبكية، السيد مظفر مادراخيموف، على هامش الاجتماع الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في الرياض.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ودعم ترشيحات كل منهما في المنظمات الدولية.

وبالنظر إلى رئاسة أوزبكستان المقبلة لحركة عدم الانحياز للفترة 2027-2029، أكد غريب آبادي على أهمية تعزيز هذه المنظمة وأعلن استعداد إيران الكامل للتعاون مع أوزبكستان خلال فترة رئاستها لهذه الحركة.