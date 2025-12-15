ايران تهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية في تشيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "بقائي" اليوم الاثنين في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "إيران حريصة على استمرار العلاقات الودّية مع تشيلي وتعميق الروابط بين الشعبين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وفاز مرشح أقصى اليمين في تشيلي "خوسيه أنطونيو كاست" بمنصب الرئاسة، وفقا للنتائج التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات بعد فرز غالبية الأصوات، في حين أقرت منافسته "جانيت خارا" بخسارتها.

وحصل كاست على 58% من الأصوات مقابل 42% لمنافسته اليسارية، خلال جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي أجريت امس الأحد.