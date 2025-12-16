مسؤول : إيران في صدارة دول العالم من حيث أسطول النقل البحري الحامل للعلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "رسولي" صرح اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض النقل واللوجستيات والصناعات المرتبطة المقامة في طهران، بأن 5 دول مطلة على بحر قزوين تمارس أنشطة الملاحة البحرية، ويبلغ إجمالي عدد السفن العاملة في هذا البحر نحو 500 سفينة؛ مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتل المرتبة الأولى بين هذه الدول بامتلاكها 104 سفن تعمل تحت العلم الإيراني".

وعلى صعيد اخر، لفت هذا المسؤول الايراني الى، ان "بحر قزوين يتمتع بقدرات وإمكانات كبيرة للغاية، وأن انخفاض منسوب مياهه يعد خطرا جسيما"؛ قائلا : في الاجتماع الأخير للدول المطلة على بحر قزوين، اعتبرت الدول الخمس الأعضاء قضية انخفاض منسوب المياه أحد التحديات المشتركة، وتم اتخاذ قرار جماعي بتبادل جميع الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وأشار رسولي إلى، أن "أكبر سفينة تجريف في بحر قزوين، والتابعة لإيران، وصلت مؤخرا إلى الموانئ الشمالية للبلاد"؛ منوها بتصميم وإنشاء موانئ جديدة، مع الأخذ في الاعتبار مسألة انخفاض مستوى مياه بحر قزوين وبما يتناسب مع هذه الظروف.

