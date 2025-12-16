الخارجية الايرانية تستدعي السفير القبرصي لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على تضمين البيان المشترك الصادر عن السلطات القبرصية والإماراتية تصريحاتٍ تدخليةً بشأن وحدة أراضي إيران، استدعى محمد علي بك، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الايرانية، سفير جمهورية قبرص في طهران، بيتروس ناكوزيس، إلى وزارة الخارجية، وقدّم له مذكرةً خطيةً أبلغه فيها باحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد.

وذكّر مساعد وزير الخارجية السفير القبرصي بأن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأن سيادة إيران التاريخية والثابتة والفعلية على هذه الجزر الثلاث أمرٌ لا جدال فيه. كما تم التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة أي ادعاء إقليمي يمسّ بسلامة أراضيها، وتعتبره انتهاكًا للمبدأ الأساسي المتمثل في احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول.

وفي إشارة إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم التدخل في الشؤون السيادية والإقليمية للدول الأخرى، بما فيها قبرص، دعا علي بك قبرص إلى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وتجنب تكراره.