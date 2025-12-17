الرئیس الإيراني: نولی اهتماما کبیرا لتطوير أسطول النقل العام وإكمال الممرات السككية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال اجتماع حضره الرئيس بزشكيان خصص لدراسة تقرير إجراءات وزارة الطرق والتنمية الحضرية في مجال تطوير قطارات الضواحي والمناطق في طهران، وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الصدد.

وتناول الاجتماع الوضع الحالي لأسطول النقل السككي في البلاد، خاصة في منطقة العاصمة طهران والمدن المحيطة، بشكل شامل. كما قُدِّم تقرير بالإجراءات المتخذة، والتي من أهمها إعادة تشغيل حافلات القطارات المتوقفة، وتنفيذ الهيكل الإداري لهيئة تطوير قطارات الضواحي في البلاد، وإعداد مسودة الوثيقة الاستراتيجية لتطوير النقل السككي في ضواحي طهران، ودراسة برامج تمويل المشاريع ذات الصلة.

وكان تقييم مدى تحقيق والتقدم في التوجيهات الصادرة عن الرئيس في هذا المجال من المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع.وأوضح الرئيس بزشكيان في الاجتماع، في إشارة إلى النهج العام للحكومة في مجال النقل العام: "أولى أولوياتنا في قطاع النقل هي تطوير أسطول النقل العام وخاصة القطارات والحافلات، وكذلك إكمال الممرات السككية في البلاد. ان استراتيجية الحكومة هي تحويل أسطول النقل العام نحو الكهربة قدر الإمكان، لأن هذا النهج، بالإضافة إلى تقليل تلوث الهواء، سيعزز كفاءة الطاقة ويقلل التكاليف طويلة الأجل."

كما أكد الرئيس بزشكيان على أهمية دور الجامعات والمراكز العلمية في تطوير النقل السككي قائلاً: "من الضروري الاستفادة من القدرات العلمية للجامعات ونخب البلاد لتصميم وتنفيذ وتشغيل شبكة النقل السككي بشكل منهجي وعلمي وقائم على دراسات دقيقة."

وحدد الرئيس بزشكيان ثلاثة محاور أساسية كمتطلبات لإدارة مشاريع النقل السككي، مؤكدًا: "أولاً، يجب أن تكون المشاريع ومستوى تقدمها خاضعة للمراقبة بشكل شفاف ومستمر. ثانيًا، يجب توفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع في الوقت المناسب ووفقًا لبرنامج محدد. وثالثًا، يجب تحديد طريقة مشاركة القطاع الخاص ونماذج طرح المشاريع بوضوح وإبلاغها لتجنب الارتباك والتأخير في التنفيذ."

