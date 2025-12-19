خطيب جمعة طهران : يجب ان لا ننسى أهالي غزة ومجاهدي اليمن وحزب الله

وأفادت وكالة مهر الأنباء، انه من على منبر الجمعة في طهران اليوم، تحدث "حجة الإسلام أبو ترابي فرد" عن الوضع المعيشي في البلاد، عازيا بعض الأسباب في ارتفاع الاسعار الى الاستهلاك المرتفع للوقود؛ مؤكدا ضرورة أن تتواصل الحكومة مع المواطنين بشأن خفض الاستهلاك، وأن يضطلع النخب العلمية بدور فاعل في هذا المجال، مؤكدا بأن الشعب الإيراني سيثبت مجددا كما في الحرب الـ12 يوما الأخيرة، عزته وجدارته على تجاوز التحديات الاقتصادية.



وفي الشأن المحلي ايضا، لفت خطيب جمعة طهران الى أن قيمة الصادرات غير النفطية الإيرانية تبلغ حاليا نحو 45 مليار دولار، وذلك رغم الضغوط السياسية والعقوبات المفروضة على البلاد؛ مشيرا إلى أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أنه في حال تيسير السياسات الاقتصادية وتسهيلها، فإن صادرات البلاد يمكن أن تتجاوز 70 مليار دولار.



كما أشار "حجة الإسلام أبو ترابي فرد" إلى ذكري "اليوم الوطني لوحدة الحوزات العلمية والجامعات"؛ قائلا : إن الحوزات العلمية والجامعات جسدتا طوال العقود الذي مرت على انتصار الثورة الإسلامية، أسمى نماذج الوحدة والترابط؛ مبينا ان حلقة الوصل بين هاتين المؤسستين تقوم على العقلانية والعلم ومرجعية المعرفة والبرهان، وهو ما يمهد الطريق للوصول إلى الوحي ومعرفة الله ورسوله (صلى الله عليه واله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام).



واعتبر خطيب جمعة طهران، أن وحدة الحوزات العلمية والجامعات، أسهمت في تحقيق أحد الأهداف السامية للبلاد على مدى سنوات؛ مشيرا إلى أن فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران 1980-1988م) شهدت واحدة من أجمل صور هذا التماسك، حيث وقف الأكاديميون وطلبة الحوزات العلمية جنبا إلى جنب، وبقوة، في مختلف ميادين المواجهة ضد قوى الهيمنة الغربية والشرقية خلال الحرب المفروضة.



وأوضح، أن "هذا الحضور المشترك مهد الطريق أمام دور متكامل للحوزات العلمية والجامعات من اجل النهوض بالمستوى العلمي للبلاد، وأطلق نهضة علمية شاملة، وادى الى إنتاج معرفي في مجالات وتخصصات متعددة، ولا سيما في العلوم الإنسانية، فضلا عن تحقيق إنجازات في التقنيات الحديثة وبناء عناصر القوة الوطنية، وهي ثمار ناتجة عن الترابط العميق والستراتيجي بين المؤسستين.



