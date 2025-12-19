غوتيريش : يجب إيقاف الحرب لإنقاذ غزة من مجاعة وشيكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح غوتيريش في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، بأنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.



وأضاف، أنه "يجب ألا يكون هناك أعذار لتعطيل هذه الخطوة الحاسمة؛ مبينا ان أن "مليونا و600 ألف شخص في غزة يتوقع أن يواجهوا مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات الكافية بحسب ما ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".



وجدد الامين العام للامم المتحدة، دعمه لـ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في ظل الحملة "الإسرائيلية" التي تواجهها منذ أكثر من عامين، مشددا على "اسرائيل" بضرورة احترام سلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة.



كما لفت غوتيريش إلى سوء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قائلا : إن عشرات الآلاف نزحوا جراء العمليات التي تنفذها القوات "الإسرائيلية" في شمال الضفة.

