صحيفة عبرية: لا تزال تداعيات هجمات حزب الله مستمرة بعد مرور عام

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أقرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها بأنه بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الحرب مع حزب الله اللبناني، لم تشهد مستوطنة كريات شمونة الصهيونية، الواقعة شمال الأراضي المحتلة، إعادة إعمار كاملة للمناطق المتضررة، الأمر الذي أثار غضب الإسرائيليين.

ويشير التقرير إلى أن قصة مستوطنة كريات شمونة الصهيونية "محزنة"!؛ فهي بلدة لم يعد إليها الكثير من "سكانها" بعد، وتكافح من أجل إعادة بناء نفسها. وقد باءت الخطط الموعودة بالفشل. وكان من المفترض أن تكون البلدة المركز الرئيسي للمستوطنات الشمالية المحيطة بها.

وأضافت يديعوت أحرونوت أنه من الصعب للغاية العثور على مقهى مفتوح في ساعات المساء في هذه المنطقة. ولبناء مستقبل أفضل لهذه المنطقة، لا بد من التوصل إلى اتفاقيات سياسية مع لبنان. ولا تزال آثار الحرب مستمرة في هذه المنطقة، ويفكر سكان كريات شمونة في الهجرة.

