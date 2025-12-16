تعاون ایراني تركي في مجال الكتب والنشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش معرض إسطنبول الدولي الثاني والأربعين للكتاب، التقى الوفد الثقافي والنشر لجمهورية إيران الإسلامية بكبار المسؤولين في قطاع الكتب والنشر التركي.

وحضر الاجتماع كل من: إبراهيم حيدري، الرئيس التنفيذي لدار الكتاب والأدب الإيرانية؛ بهرام كيان، الملحق الثقافي لجمهورية إيران الإسلامية في إسطنبول؛ تانر بي أوغلو، المدير العام للمكتبات والنشر التركية؛ نزار كارا، نائب المدير العام للمكتبات والنشر التركية؛ وشعله أيغون، رئيس قسم معرض الكتاب الدولي في وزارة الثقافة والسياحة التركية.

خلال الاجتماع، ناقش الجانبان إمكانيات التعاون الثنائي في مجال الكتب والنشر، والتفاعل بين دور النشر، والمشاركة المشتركة في المعارض، وتعزيز الروابط المهنية بين العاملين في هذا المجال. كما طُرحت مواضيع أخرى كتبادل المكتبات، والتعاون في مجال الترجمة، والتواصل المباشر بين دور النشر، والبرامج الثقافية المشتركة، واستمرار المشاورات المؤسسية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة هذه التفاعلات على المستويين الفني والإداري. وأعلن الجانب التركي عن خطط المؤسسات المعنية في البلاد لضمان مشاركة أكثر تماسكًا وفعالية في الدورات القادمة من معرض طهران الدولي للكتاب، وأدرج إيران ضمن أولويات تركيا في مجال المعارض والتفاعلات الثقافية. كما نوقشت مسألة المشاركة المتبادلة للبلدين كضيوف شرف في معارض الكتب لدى كل منهما.

إضافةً إلى ذلك، وفي اجتماع آخر مع رئيس اتحاد الناشرين الأتراك، ناقش الوفد الإيراني قضايا النقابات العمالية في مجال النشر، وقدرات التعاون، والتحديات المشتركة التي تواجه دور النشر، واستراتيجيات تطوير التفاعلات المهنية بين الناشرين الإيرانيين والأتراك.

/انتهى/