أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن العقوبات المفروضة بهدف هزيمة روسيا قد دمّرت أوروبا في نهاية المطاف.

وكتب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X: "وعدت بروكسل بأن العقوبات ستدمر موسكو، لكنها دمرت أوروبا. ارتفعت أسعار الطاقة بشكلٍ حاد، وفقدت أوروبا قدرتها التنافسية، وتخلفت عن ركب النمو".

وأكد رئيس الوزراء المجري أن هذا الوضع هو ثمن القرارات الخاطئة، وأنه بدلاً من تصعيد التوترات، ينبغي التوجه نحو المفاوضات.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت الحكومة المجرية باستمرار على ضرورة حلها سريعاً، حصراً بالوسائل السلمية. وقد صرّح أوربان مراراً وتكراراً بأن العمليات العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد ألحقت ضرراً بالاقتصاد المجري يتراوح بين 20 و30 مليار يورو.

