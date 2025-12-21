حاكم منطقة أورينبورغ الروسية يعلن عن زيادة حجم التجارة مع ايران بمقدار 4.5 أضعاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب يفغيني سولنتسيف في صفحته عبر منصة "اكس"، أن حجم التجارة الخارجية لمنطقة أورينبورغ مع إيران خلال الأشهر التسعة الماضية شكل 3.6 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة، بزيادة قدرها 4.5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن إيران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لمحافظة أورينبورغ وتعتبر واحدة من أهم شركاء المحافظة في التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بالمنتجات المتبادلة بين المنطقتين، أشار الحاكم الروسي إلى أن "98.9 بالمائة من إجمالي صادراتنا إلى إيران هي سلع زراعية؛ ويشكل زيت عباد الشمس حصة كبيرة من هذه الصادرات".

وأشار سولنتسيف، في معرض حديثه عن زيارة وفد برئاسة القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في قازان "داوود ميرزاخاني"، إلى أورينبورغ، إلى أنه تمت مناقشة قضايا تتعلق بتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي، وتوسيع الصادرات، فضلاً عن آفاق تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة خلال الاجتماع.

وفي هذا الصدد، كتب في رسالته: "هدفنا ليس فقط زيادة الصادرات، بل السعي نحو تعاون أعمق؛ فعلى سبيل المثال، يجري حالياً تنفيذ مشاريع في مجال الثروة الحيوانية ومجمع المعادن والمواد الخام. كما أن التبادل الثقافي مهم أيضاً؛ فالإيرانيون مهتمون بتاريخ روسيا ومنطقتنا الحدودية".

وصرح حاكم أورينبورغ بأنه خلال هذا الاجتماع، تم التوصل أيضا إلى الاتفاقات اللازمة بشأن إقامة معارض مشتركة.

