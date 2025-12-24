حماس: الاحتلال ينقل المواجهة إلى السياسة والإعلام لتعويض فشله العسكري في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح بركة، في منشور له، الثلاثاء، أن فشل الاحتلال ميدانياً يدفعه إلى تكثيف الضغوط السياسية والدعائية، خصوصاً في الساحة الغربية وعبر الولايات المتحدة، في محاولة لتخفيف العزلة السياسية المفروضة عليه أو كسرها بشروط تخدم أجندته.

وبيّن أن هذه التحركات تندرج ضمن مساعٍ إسرائيلية لنقل المواجهة من الميدان العسكري إلى ساحات السياسة والإعلام والدبلوماسية، بهدف التأثير في المواقف الدولية والإقليمية، وتشويه صورة المقاومة، وفرض رواية الاحتلال بشأن الحرب الجارية.

وفي السياق ذاته، أشار بركة إلى أن مواقف رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، تأتي في إطار محاولة إحداث اختراقات محدودة في جدار الحصار السياسي، سواء من خلال تفنيد سردية الاحتلال حول عملية «طوفان الأقصى» وحرب الإبادة، أو عبر استئناف التواصل مع دوائر غربية مؤثرة، دون أوهام بإحداث تحول جذري وسريع في الموقف الأميركي، وإنما انطلاقاً من مبدأ تحقيق الممكن وعدم ترك أي مساحة قابلة للاستثمار.

وأكد أن حركة حماس تبني مواقفها على قراءة دقيقة لموازين القوى، مع تمسكها بثوابتها الوطنية ورفضها أي تسويات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

وتأتي تصريحات بركة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث أخفق الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على المقاومة أو استعادة أسراه بالقوة، رغم حجم الدمار والخسائر البشرية الكبيرة.

وفي المقابل، تشهد العواصم الغربية تصاعداً في التحركات السياسية والدعائية الإسرائيلية، بدعم أميركي، لتجريم المقاومة الفلسطينية وعزلها سياسياً، في مواجهة جهود فلسطينية متواصلة لكسر هذا العزل، ونقل الرواية الفلسطينية، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.

