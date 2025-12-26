عراقجي: خلال الحرب كان سماء العدو تحت سيطرة صواريخنا..لدينا مشاورات وثيقة مع روسيا في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي خلال خطابه في جامعة موسكو الحكومية الذي القى خلال زيارته الى موسكو قبل ايام: قررنا المقاومة واستخدمنا قدراتنا، بما في ذلك القدرات الدفاعية والصاروخية. وقد ردت قواتنا المسلحة بحزم. ورغم ما يُقال من أن سماء إيران كانت في أيدي العدو، إلا أنه لم يُقال إن سماء الأراضي المحتلة كانت أيضاً في أيدي الصواريخ الإيرانية.

وأضاف: في النهاية، ونتيجة لمقاومة الشعب الإيراني، وافق الطرف الآخر على وقف إطلاق نار غير مشروط بدلاً من طلب الاستسلام. تُظهر هذه التجربة أنه في النظام الدولي الحالي، لا خيار أمام الدول سوى أن تكون قوية. وهذا أحد المحاور الرئيسية للتعاون الإيراني الروسي؛ الدعم المتبادل ضد الهيمنة والتنمر.

وتابع عراقجي: نُقدّر دعم روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى لإيران خلال هذه الحرب وإدانتها للعدوان. هذا الدعم نقطة تاريخية في العلاقات الإيرانية الروسية لن تُنسى.

وأوضح وزير الخارجية: علاقاتنا مع روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى في تطور مستمر. نجري مشاورات سياسية وثيقة مع روسيا، ونعقد اجتماعات دورية على مختلف المستويات، ونعمل على مشاريع اقتصادية كبرى. من أهم هذه المشاريع ممر الشمال-الجنوب، الذي سيلعب دورًا محوريًا في ربط روسيا بالخليج الفارسي والمحيط الهندي، مما يُسرّع نقل البضائع ويُخفّض تكلفته.

وأكد عراقجي: قد شيدت روسيا أول محطة نووية في إيران في بوشهر، وأصبحت هذه المحطة رمزًا للعلاقات بين البلدين. ونجري حاليًا مفاوضات بشأن مراحلها اللاحقة.

/انتهى/