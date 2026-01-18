بقائي: تصرفات امريكا أدت إلى استشهاد إيرانيين..كان لواشنطن وتل ابيب دورا مباشرا في اعمال الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجاب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أسئلة وسائل الإعلام في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بعد ظهر اليوم الأحد.

في البداية، وفيما يتعلق بمتابعة جرائم ترامب ضد الشعب الإيراني، قال بقائي: "استنادًا إلى المبدأ الراسخ للقانون الدولي، فإن أي عمل يُرتكب فيه فعلٌ غير مشروع دوليًا يجب أن يُقابل بردود رادعة. وبهذا المعنى، فإن ارتكاب أعمال منافية لميثاق الأمم المتحدة يستلزم مسؤولية دولية. في العلاقات الدولية، نحن نتعامل مع حكومات، وأي عمل منافٍ للقانون الدولي يستلزم مسؤولية تلك الحكومة".

وأضاف بقائي: فيما يتعلق بأفعال الولايات المتحدة على مدى العقود القليلة الماضية، وثّقت وزارة الخارجية العديد منها ورفعت دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية. وفي بعض الحالات، أسفرت أفعال الولايات المتحدة عن استشهاد مواطنين إيرانيين. خلال هذه السنوات العشرين، ارتُكبت العديد من قضايا الجرائم الأمريكية. ولو اقتصرنا على حصر الأضرار الناجمة عن العقوبات فقط، لطالت القائمة.

وتابع: "كان استشهاد الجنرال سليماني مثالًا واضحًا على جريمة دولية. وكذلك الجرائم الأخيرة في حرب الأيام الاثني عشر التي سقط فيها شهداء. تُعتبر جميع هذه جرائم، ومن واجب الحكومة متابعة هذه القضايا.

خلق التوتر جزء من ممارسات أمريكا المؤذية

وبخصوص مزاعم رفض طلب عراقجي لقاء ويتكوف في دافوس، قال: "لن أعلق على كل خبر. فالإعلام يُقدم تفسيرات متعددة بناءً على منظوره السياسي. ولنضع في اعتبارنا الحالات العديدة التي تتكهن بها وسائل الإعلام الغربية."

وفيما يتعلق بتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، يجب أن نقول إن أمريكا هي المسؤولة عن هذا التوتر. لقد أصبح خلق التوتر جزءًا من ممارساتها المؤذية. ليست إيران هي التي تتدخل في شؤون الشعب الأمريكي، بل أمريكا هي التي تواصل سياستها التدخلية ضد إيران ودول المنطقة. فكلما تحدثت عن الدبلوماسية، كان ذلك يعني إملاء الأوامر. أمريكا، لا إيران، هي المسؤولة عن خلق التوتر في المنطقة. يجب أن نُظهر قوتنا وقدرتنا على كسر شوكة أي معتدٍ.

المواقف الأوروبية ضد إيران غير مقبولة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن المواقف المتشددة للدول الأوروبية ضد إيران: "هذه المواقف غير مقبولة. إنها تتجاهل الحقائق القائمة، وهذا تجاهل متعمد. إنهم يعلمون أن ما حدث كان بفعل قوى أجنبية وعنف خارجي، وقد خلقوا جواً متوتراً في مجلس الأمن".

وأوضح: أما النقطة الثانية فهي بطلان مزاعم هذه الدول المتعلقة بحقوق الإنسان. لدينا مشهد واضح أمامنا، وهو الإبادة الجماعية في غزة، وحقيقة أن أمة تاريخية واجهت خطر الانقراض. انظروا إلى المواقف الأوروبية، فمن منها أدان هذه الأحداث، وإن كان ذلك بتساهل؟! بالمناسبة، دعمت بريطانيا وألمانيا هذه الأحداث رسمياً، وبرر وزير الخارجية الألماني قتل النساء والأطفال. لذلك، فإن التعاطف مع الشعب الإيراني كذبة صريحة. لو أرادوا، لرفعوا العقوبات عن الشعب الإيراني، ونتيجة هذا النهج هي تراجع مصداقية أوروبا. بهذا النهج، تحرم أوروبا نفسها من دورها في الشؤون الدولية. هناك أيضًا رأيٌ مفاده أن أوروبا تسعى إلى رأب الصدع مع الولايات المتحدة، وهو أمرٌ لن يتحقق أبدًا.

لن يتحقق تفكك إيران وانهيارها أبدًا

ردًا على سؤال بشأن مقال صحيفة وول ستريت جورنال الذي يدعم تقسيم إيران وتصريحات مسؤولين سابقين في وكالة المخابرات المركزية بهذا الشأن، قال بقائي: نعم، لا شك في نواياهم، فإيراننا بمثابة شوكة في خاصرتهم. أولئك الذين يسعون إلى إضعاف إيران جربوا هذا الاختبار مرارًا وتكرارًا ووصلوا إلى النتيجة نفسها، وهي أن هذا لن يتحقق أبدًا. لكن علينا أن ندرك أن هدفهم ليس سوى تقسيم إيران وانهيارها، وهو أمرٌ لن يتحقق أبدًا.

تعليق بقائي على مواقف الدنمارك المتشددة تجاه إيران

فيما يتعلق بردفعله على مواقف الدنمارك المتشددة تجاه إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: يؤسفني أن أتحدث عن الدنمارك لأن علاقاتنا لطالما كانت قائمة على الاحترام، وليس لدينا أي مشكلة مع هذا البلد، لكن الدنمارك اتخذت أحد أشد المواقف تشددًا. قبل قليل، سُئلتُ عن غرينلاند، فأجبتُ بأن لدينا مبادئ ونؤكد على ضرورة احترام وحدة أراضي الدنمارك، لذا فإن موقفنا من غرينلاند واضح. ولا ينبغي أن يدفع هذا الموقف، الذي أثار توتراً بين أوروبا والولايات المتحدة، إلى توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة بجعل هذا الموقف مثالاً في العلاقات مع إيران.

الاتصالات مع الوكالة الدولية مستمرة

ردًا على تصريحات غروسي بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، قال: علاقتنا مع الوكالة شفافة وواضحة تمامًا، ونحن أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. الاتصالات مستمرة في هذا الإطار، وممثلنا مسؤول عن تنظيم العلاقات. قبل فترة، خضع جزء من منشأتنا النووية، لم يتضرر، لتفتيش روتيني. لذلك، فإن اتصالاتنا مع الوكالة مستمرة.

ادعاء ترامب بشأن وضع مثيري الشغب

فيما يتعلق بادعاء ترامب بشأن وضع مثيري الشغب، قال بقائي: نحن نُقدّر قيمة الأرواح البشرية، وسيتبع نظامنا القضائي إجراءات محاكمة عادلة، وهذا يتطلب وقتًا، وليس من السهل اتخاذ قرار فوري. كما نتساءل عن هوية الجهات التي تنقل مثل هذه المعلومات إلى المستوى الدولي! هذا مثال على الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها في إيران ونشرها، واتخذت موقفًا، بينما لم يكن لهذه الشائعات أي أساس حقيقي.

تأثير الدول في الشؤون الداخلية الإيرانية والأحداث الأخيرة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن تأثير الدول في الشؤون الداخلية الإيرانية والأحداث الأخيرة قائلاً: "ستسمعون تفاصيل الأمر في الوقت المناسب. من الواضح لنا أن للولايات المتحدة والكيان الصهيوني دورًا مباشرًا. لا حاجة لمعلومات سرية، ويمكنكم الاطلاع على مواقفهما وتغريداتهما. بالنظر إلى كل هذا، يتضح الأمر جليًا، وستمتلك أجهزتنا الأمنية معلومات دقيقة. أما إذا كانت دولة أخرى غير الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هي المتورطة، فيجب السوال بهذا الخصوص عن الأجهزة الأمنية".

إعلان الأرجنتين للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية سيواجه ردًا مناسبًا من إيران

ردًا على إعلان الأرجنتين للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قال: "إن تصنيف أي جزء من القوات المسلحة الرسمية لأي دولة أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي، كما أنه ينطوي على مخاطر سياسية. وسيواجه هذا بالتأكيد ردًا مناسبًا من إيران".

محكمة السيدة إسفندياري في فرنسا

قال بقائي عن وضع قضية مهدية إسفندياري: بدأت محاكمة السيدة إسفندياري يوم الثلاثاء واستمرت حتى يوم الخميس. القضية التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها مجرد ادعاء للمطالبة بالعقاب، هي في الواقع اتهامٌ بدعم فلسطين. علينا أن ننتظر لنرى الحكم النهائي الذي سيصدره القضاء الفرنسي. لقد احتُجزت ظلماً لهذه المدة الطويلة، ونأمل أن تُبرأ وأن تعود إلى وطنهم قريباً.

لم تُغلق أي سفارة في طهران

قال عن وضع السفارات الأجنبية في طهران: لم تُغلق أي سفارة. سواءً بسبب انقطاع الإنترنت، الذي واجهت العديد من السفارات مشاكل بسببه، أو بسبب المخاوف الناجمة عن التوترات. غادر بعض الممثلين وبعض مرافقيهم إيران مؤقتاً. الأرقام المتداولة مبالغ فيها. أؤكد أنه لم تُغلق أي سفارة. نأمل، في ضوء هذا التوجه، أن يعود أولئك الذين قرروا سحب بعض أعضائهم، وأن تستمر الإجراءات المعتادة للسفارات.

إصرار إيران على استخدام الطاقة النووية السلمية حقٌ مؤكد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

ردًا على مزاعم ويتكوف بشأن التفاوض مع إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية الدبلوماسية، ولكن يجب أن ننظر إلى السلوك. لطالما كانت إيران الطرف الملتزم بالدبلوماسية. يجب إثبات ادعائنا بتفضيل الدبلوماسية على أرض الواقع. الحالات التي ذكرها ويتكوف واضحة، وقد أظهرنا عمليًا حدود المفاوضات.

وتابع: المفاوضات تعني التزام الطرفين بها وإقرارهما بأن لكليهما مصالح. المفاوضات الأحادية غير مقبولة. إصرار إيران على استخدام الطاقة النووية السلمية حقٌ مكفولٌ في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فيما يتعلق بقضايا الدفاع الإيرانية، لا توجد دولة تُقدّر أمن شعبها مستعدة لإبداء مرونة بشأن قدراتها الدفاعية. كما أن إيران لا تملك قوات بالوكالة. الدول التي تسعى لحماية نفسها ودفاعها في المنطقة لا تملك وكيلًا لإيران. بدلًا من محاولة تغيير وجه القضية، علينا أن ننظر إلى جذور المشكلة. الاحتلال هو السبب الرئيسي للتوتر في المنطقة.

المفاوضات مع الولايات المتحدة وقنواتها المختلفة

فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة وقنواتها المختلفة، قال: لدينا قناة رسمية، وهي مكتب حماية المصالح الأمريكية في طهران، سويسرا. وهناك قنوات أخرى أيضاً. لطالما سعت جهات أخرى إلى العمل كقناة تواصل بين إيران والولايات المتحدة، ومن الطبيعي تبادل الرسائل في ضوء التطورات الأخيرة. كما أن قناة السيد عراقجي وويتكووف قائمة وسيتم استخدامها عند الضرورة.

إلغاء دعوة عراقجي للمشاركة في مؤتمر ميونيخ

رداً على إلغاء دعوة عراقجي للمشاركة في مؤتمر ميونيخ، قال بقائي: هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية الألمانية له دلالة واضحة. فالجهات التي تتحدث باستمرار عن الحوار وحرية التعبير والتفاعل لا تستطيع تحمل سماع كلمات وزير خارجية دولة ما. لقد شككوا في مصداقية هذا البرنامج وهذا الموقف، وأظهروا أن هذه المواقف خاضعة لتأثير سياسي، وكشفوا عن مدى تدني مستوى تقبلهم لسماع وجهات نظر مختلفة.

انعدام الأمن في دولة واحدة يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني في دول أخرى

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن التحركات الخارجية المعادية لإيران من العراق: "تلتزم دول المنطقة بتعهداتها. وبناءً على مبادئ القانون الدولي، لا يجوز لأي دولة أن تسمح باستخدام أراضيها لأغراض عدائية. وقد أوضحنا مسؤولية جميع الدول، وأكدنا على ضرورة عدم تحويل أراضي أي دولة إلى ساحة لشن أعمال عدائية ضد دولة أخرى. وخلال اجتماع وزيري خارجية إيران والعراق، شدد السيد فؤاد حسين على أهمية أمن المنطقة، مؤكداً أن انعدام الأمن في دولة ما قد يؤثر على الوضع الأمني في دول أخرى.

تنفيذ الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية

وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية، قال: "يجب توضيح مدى فعالية أي مذكرة تفاهم على أرض الواقع. ويتمثل جزء كبير من مذكرة التفاهم مع العراق في حماية أمن حدودنا المشتركة. ونحن على اتصال مع السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان، وسنغتنم كل فرصة لطرح هذه المسألة مع السلطات العراقية. ومن المقرر أن يلتقي السيد فؤاد حسين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي رئيس الجمهورية اليوم، ومن المرجح أن تتناول هذه الاجتماعات ضمانات الحدود المشتركة ومكافحة الحركات الإرهابية.

نوسائل الإعلام الغربية تنشر محتوى كاذب ضد إيران

قال بقائي تعليقًا على تقرير قناة الجزيرة حول الجهود الإلكترونية التي يبذلها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران: "منذ بداية التطورات الأخيرة، لاحظنا أن وسائل الإعلام الغربية، المتأثرة برؤية أحادية الجانب، تتبنى تمامًا خطًا إخباريًا كاذبًا. سمعتم عن إعدام 800 شخص، وهو خبر كاذب، لكن للأسف، صدّقه البعض. أظهر تقرير الجزيرة كيف تنشر حسابات مستهدفة محتوىً ضد إيران."

اختطاف الرئيس الفنزويلي يُخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وقال بشأن رسالة اختطاف الرئيس الفنزويلي من قِبل الولايات المتحدة: إن العمل الذي جرى في فنزويلا يُخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إن مبدأ حظر استخدام القوة ضد مسؤولي الدولة، فضلاً عن اختطاف أعلى مسؤول في الدولة، لا يستند إلى أي أساس. أعتقد أن هذه الرسالة كانت موجهة إلى العالم أجمع. نؤكد دائماً على ضرورة أن تتخلى الدول عن اللامبالاة تجاه مثل هذه الانتهاكات للقانون.

لطالما قامت العلاقات مع فنزويلا على الاحترام والمصالح المشتركة

وقال بشأن العلاقات مع فنزويلا: لطالما قامت علاقاتنا مع فنزويلا على الاحترام والمصالح المشتركة. لا نُختزل العلاقات بين البلدين إلى علاقات بين أفراد. إن العلاقات بين إيران وفنزويلا طويلة الأمد، ونحن عازمون على مواصلتها. يسعدنا أن الحكومة المؤقتة قد أوضحت موقفها بوضوح بشأن استمرار العلاقات الودية مع الدول، بما فيها إيران. كما أننا نتابع قضايا العلاقات الاقتصادية.

أي خطة تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لن تنجح

وقال الدبلوماسي الإيراني تعليقاً على نبأ إنشاء مجلس السلام في غزة: يجب النظر إلى القضية الفلسطينية برمتها. منذ البداية، رحّبت إيران بأي مبادرة من شأنها وقف الجريمة، لكنها حذّرت من أن ما يُسمى بعمليات السلام يجب ألا تُهمّش جوهر القضية، ألا وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أي خطة تتجاهل هذا الحق لن تنجح. إن كون الكيان الصهيوني نفسه جزءاً من هذه الخطة، ثم رفضها لها الآن، له دلالة كبيرة، ويعني أنه لن يتعاون مع العمليات الرسمية.

