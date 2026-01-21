  1. الدولية
إيران قطعت اتصالات الموساد و(MI6) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية

قال محلل عسكري أمريكي سكوت ريتر، مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة وضابط سابق تمكنت إيران من مراقبة الاتصالات الآنية لعملاء الموساد وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) مع مُشغليهم الأجانب.

أفادت وكالة مهر للأنباء قال قال محلل عسكري أمريكي سكوت ريتر، مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة استخدم الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) شبكة ستارلينك على نطاق واسع كوسيلة اتصال. تمكنت إيران من مراقبة الاتصالات الآنية لعملاء الموساد وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) مع مُشغليهم الأجانب، ثم، باتخاذها إجراءات سريعة، قامت بجمع هذه الشبكات وتحييدها، مما حرم الموساد وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) فعليًا من القدرة على التواصل الفعال مع قواتهم.

تم قطع الإنترنت حتى لا تتمكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد وغيرهما من التواصل مع ما تبقى من شبكاتهم.

