عراقجي: على أمريكا ان تغير نهجها وتتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقالٍ له في صحيفة وول ستريت جورنال أن الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني تحولت إلى أعمال عنف بعد أيام قليلة مع دخول عناصر إرهابية محلية وأجنبية، وأن قطع الإنترنت كان ضروريًا للسيطرة على الوضع.

وأضاف أن الاتصالات تعود تدريجيًا.

وأشار عراقجي إلى أنه خلال هذه الأعمال الإرهابية، استُهدفت الشرطة والمدنيون، ودُمرت البنية التحتية والمستشفيات والأماكن العامة، وقال: "لقد عادت الحياة إلى طبيعتها في البلاد الآن".

وتابع وزير خارجية بلادنا حديثه بالتذكير بتدخل ترامب في الشؤون الداخلية الإيرانية، وكتب: إن تهديد ترامب لطهران بهدف جرّ الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لصالح إسرائيل أدى إلى إراقة دماء غزيرة، وكان تلميح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو إلى نفوذ الموساد مثالاً على هذا التوجه.

وأضاف: لطالما فضّلت طهران السلام على الحرب، وكانت مستعدة لاتفاق عادل، وقد فشلت الأعمال العدائية الأمريكية، من العقوبات إلى الهجمات العسكرية.

وأكد عراقجي أن أي هجوم جديد على إيران سيُقابل برد حاسم، قائلاً: يجب أن يتغير نهج أمريكا وأن تتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل.

