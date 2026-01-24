الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 سفن و8 شركات زعمت ارتباطها بإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن رويترز، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه السفن وثماني شركات أو مالكيها قد نقلت مئات الملايين من الدولارات من النفط ومشتقاته إلى أسواق خارجية.

وتقع هذه الشركات في الهند وعُمان والإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للتقارير، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 15 يناير/كانون الثاني عقوبات أيضاً على علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من القادة العسكريين، لما وصفته بدعمهم للشعب الإيراني وحقوق الإنسان.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، "سكوت بسنيت"، لدى إعلانه هذا الخبر، مجدداً مزاعم المسؤولين الأمريكيين بدعمهم للشعب الإيراني.

وقد اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون أمريكيون مواقف تدخلية في الأسابيع الأخيرة بشأن التطورات الداخلية في إيران، وترافق ذلك مع تصعيد في الخطاب الإعلامي، وادعاءات مفبركة، وتهديدات لفظية ضد طهران.

