استشهاد مدافع آخر عن الأمن في مشهد

أفادت وكالة أنباء مهر أن الشهيد مهدي ظريف، أحد المدافعين عن أمن مشهد، استشهد صباح اليوم الأحد متأثراً بجراحه جراء هجوم شنه مثيرو الشغب .
وسيتم الإعلان قريباً عن مراسم الجنازة والدفن.
استشهد الشهيد مهدي ظريف، وهو مدافع آخر عن أمن مشهد، اليوم الأحد بعد إصابته بجروح بليغة جراء هجوم شنه مثيرو الشغب.
