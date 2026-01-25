أعمال الشغب ادت بخسائر بقيمة 1200 مليار تومان في الأماكن العامة والحكومية بكرمانشاه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد بور هاشمي : "بحسب التقديرات الأولية، تجاوزت الخسائر الإجمالية الناجمة عن أعمال الشغب الأخيرة في الأماكن العامة والحكومية بكرمانشاه 1200 مليار تومان".

وأضاف: "من بين هذه الخسائر، دُمرت سبعة فروع بنكية تدميراً كاملاً، ولحقت أضرار بـ 32 بنكاً آخر، شملت تدمير وسرقة أجهزة الصراف الآلي، وسرقة كاميرات المراقبة، وتحطيم النوافذ".

وصرح المدير العام لمكتب الأمن والشرطة بمحافظة كرمانشاه بوقوع أضرار في ثلاث مستشفيات وسيارات إسعاف، وأضاف: "كما لحقت أضرار بست عشرة دائرة حكومية، شملت التدمير وحرق الأبواب وتحطيم النوافذ، بالإضافة إلى اقتحام بعض مكاتب الخدمات".

وأضاف بورهاشمي: "بلغت الأضرار التي لحقت بالأثاث الحضري نحو إحدى عشرة دائرة، كما تضررت عشرة أماكن دينية، من بينها مساجد وحسينيات ومدارس دينية، جراء هذه الأعمال الإرهابية".

وذكر: "كما تضررت اثنتا عشرة مركبة حكومية، وست مركبات وحافلات عامة، واثنتان وعشرون مركبة خاصة مملوكة للمواطنين".

وأوضح بورهاشمي: "كما ألحق الإرهابيون أضرارًا بمنزل سكني كانت تسكنه عائلة".

وأضاف: "كما شهد الأهالي، تعرض ثمانية وعشرون متجرًا لبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للهجوم والتخريب، وكان هدفهم بثّ حالة من عدم الاستقرار بين الناس في هذه الظروف".

وقال بورهاشمي: نؤكد للشعب أن جميع من تسببوا في الضرر سيُقدمون للعدالة، وندعو الشعب أيضاً إلى رفع دعوى قضائية في هذا الشأن، ونؤكد لهم أن القضاء سيُطبق العدالة بكل جدية.

/انتهى/