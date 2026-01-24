إلقاء القبض على أحد قادة أعمال الشغب في طهران بمدينة طالقان

وافادت وكالة مهر للانباء انه ان العقيد مهدي زماني، قائد شرطة طالقان قال مصرحا: تمكنت شرطة الأمن العام في هذه المدينة، بناءً على معلومات استخباراتية، من التعرف على أحد قادة أعمال الشغب الصهيونية الأمريكية الأخيرة وإلقاء القبض عليه، والذي كان قد فرّ إلى إحدى القرى المحيطة بالمدينة بعد إحداثه فوضى في محافظة طهران.

وأضاف: خلال تفتيش مخبأ المشتبه به، عُثر على بندقية صيد، وعدد كبير من الخراطيش وبنادق الصيد، وعدة شفرات حادة، وهاتف محمول كان يستخدمه للتواصل مع جات معادية، وتم تقديمه إلى السلطات القضائية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وفي الختام، أشار قائد شرطة طالقان إلى أن: "الشرطة ستتعامل بحزم وقانونية مع كل من يخل بأمن وسلامة العامة".