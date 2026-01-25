إلقاء القبض على مرتكبي حريق الحوزة العلمية في بندر أنزلي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح أمير وهاب زاده قائلاً: "قام هؤلاء المجرمون بكسر باب المدخل الرئيسي للحوزة العلمية، واستخدموا البنزين، وألقوا زجاجات مولوتوف، وأضرموا النار في أجزاء من هذا المركز العلمي والديني، مما أدى إلى تدميره".

وأضاف: "في هذا الصدد، وبالتنسيق مع النظام القضائي، تم تقديم هؤلاء الأفراد إلى السلطات القضائية بعد استكمال التحقيقات والمراجعات اللازمة، مع إرفاق ملف القضية".

وأكد قائد شرطة مدينة بندر أنزلي في ختام حديثه: "ستتعامل الشرطة بحزم وقانونية مع أي عمل إجرامي، أو تخريب للممتلكات العامة، أو اعتداءات على المراكز الدينية والعلمية، ولن تسمح بتعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر بسبب بعض البلطجية".

