قطر تدعم تولي ايران رئاسة اللجنة الاقتصادية للبرلمانات الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوفد البرلماني القطري في اجتماع مجلس البرلمانات الآسيوية، اليوم الاحد، مع حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي على هامش الدورة السادسة عشرة للمجلس في البحرين صباح الأحد.

وفي هذا الاجتماع، أشاد حاجي بابائي بالمواقف الهامة التي تتخذها الحكومة القطرية في أوقات الأزمات وبالعلاقات الودية بين البلدين، مؤكداً على الأهمية الخاصة لهذه الدورة من الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية، قائلاً: "اليوم، يواجه السلام العالمي خطراً، ويجب على جمعية البرلمانات الآسيوية المكونة من 44 عضواً، والتي يتعرض أعضاؤها لمخاطر دولية، أن تعلن موقفها من هذه المسألة. إننا نشهد اليوم هجوماً على جميع الأعراف الدولية؛ بدءاً من اختطاف الرئيس في فنزويلا، مروراً بالمجازر المرتكبة، والتهديدات بالاحتلال في أوروبا، وكلها تشير إلى تهديد خطير للاستقرار العالمي".

وفي إشارة إلى تصريحات ترامب الواضحة بشأن الهيمنة على نفط المنطقة للسيطرة على أوروبا، قال: "لقد تم تقويض عظمة أوروبا إلى حد ما؛ لدرجة أنه عندما أراد رئيس الوزراء الكندي الدفاع عن أوروبا، قيل له: ان بلادك مجرد مقاطعة تابعة لنا". يتجاهل الرئيس الأمريكي جميع القوانين، ويعتبر نفسه المرجع القانوني الوحيد في العالم. في ظل هذه الظروف، يصبح التعاون الإقليمي ضروريًا لمقاومة هذه السياسات الأحادية".

كما أشار نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى تحييد العمليات الإرهابية الأخيرة داخل البلاد، معربًا عن أمله في تحييد المؤامرات الجديدة للأعداء على الساحة الدولية.

دعم قطر لرئاسة ايران للجنة الاقتصادية للبرلمانات الاسيوية

وفي الاجتماع، تمنى احمد الهتمي، رئيس الوفد البرلماني القطرية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، التوفيق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توليها مسؤولية اللجنة الاقتصادية للجمعية، وصرح قائلاً: "هناك قضايا هامة مطروحة على جدول أعمال هذه اللجنة، ومقترحنا هو تحديد مشاريع تنفيذية قائمة على التقنيات الحديثة. بعض المشاريع القديمة عالقة منذ 10 إلى 15 عامًا، ونأمل أن يتم حل هذه القضايا بقيادة إيران، وأن تحل محلها قضايا جديدة."

وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بما يتماشى مع العلاقات الحكومية والسياسية القوية بين البلدين، مضيفاً: "تُعدّ الجمعية البرلمانية الآسيوية المنصة الرئيسية للتعاون البرلماني، ومهمتنا في الجمعية هي السعي لتوحيد مواقف الدول الآسيوية في هذا الاتحاد".

وقال: "على الرغم من عدم وجود مواقف موحدة حالياً بين الدول الآسيوية، إلا أننا نرى ضرورة التزام الدول الحياد على الأقل؛ لأنه إذا لم تتخذ موقفاً داعماً اليوم، فقد تتعرض لنفس المصير غداً".