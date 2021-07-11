ايران توقع اتفاقية مع جمعية البرلمانات الاسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم توقيع هذه الاتفاقية، جرت اليوم الاحد في مقر وزارة الخارجية في طهران، بين وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، والامين العام لجمعية البرلمانات الاسيوية.

ويشار ان جمعية البرلمانات الاسيوية تضم في عضويتها 44 برلمانا من دول اسيا، و14 برلمانا اسيويا اخر بصفة عضو مراقب، فضلا عن 10 منظمات دولية واقليمية مراقبة ايضا.

ومنذ تاسيس الجمعية الاسيوية البرلمانية، تم القرار على انشاء المقر الدائم للامانة العامة لهذه الجمعية في طهران. وتم توقيع العقد بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء الايراني، وإصدار التصريح اللازم لوزارة الخارجية.

وتسعى جمعية البرلمانات الاسيوية، في اطار اهدافها كمنظمة اقليمية حيوية، الى تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الاعضاء فيما يخص القضايا الرئيسية على صعيدي المنطقة والمجتمع الدولي؛ بما في ذلك: مكافحة الفساد وتكريس العدالة في مجالات السلامة الصحية ومكافحة تهريب المخدرات ومعالجة الفقر وحماية البيئة والدفاع عن حقوق المراة والشباب وكبار السن، وصد جرائم الكيان الصهيوني.

وكما تقوم الجمعية الاسيوية باصدار قرارات سنوية، في سياق التنسيق والمتابعة المنتظمة لهذه الاهداف وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الاعضاء. /انتهى/