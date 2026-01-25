ميرشايمر: فشل "الفريق الثنائي" الإسرائيلي الأمريكي مجددًا في إيران

وكالة مهر للأنباء: نقل موقع "أنتي وور" الأمريكي عن جون ميرشايمر قوله: "تصر وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب على تصوير الاحتجاجات الأخيرة في إيران على أنها شأن داخلي بحت. ووفقًا لهذه الرواية، كان جميع المتظاهرين تقريبًا سلميين، لكن احتجاجاتهم قوبلت بعنف حكومي، ولم يكن للقوى الأجنبية أي دور في هذه الاحتجاجات!".

هذا التفسير لما حدث في إيران خاطئ، وهناك أدلة كثيرة تدحضه. بالطبع، هذا لا ينفي وجود عدد كبير من المتظاهرين السلميين الذين لديهم مطالب حقيقية من الحكومة، لكن هذه ليست سوى جزء من الحقيقة.

في الواقع، ما حدث في إيران كان جهدًا مشتركًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف إسقاط النظام السياسي في طهران وتفكيك إيران، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل مع سوريا. هذه الطريقة أو "الخطة" المتبعة في إيران هي نفسها التي رأيناها سابقًا، وتتألف من أربعة عناصر رئيسية:

العنصر الأول: سعت الولايات المتحدة لسنوات إلى تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات. في الواقع، بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 ، كثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الجهود. كان هدفه ممارسة "أقصى ضغط" على الاقتصاد الإيراني، وهذا ما فعله بالفعل. لا شك أن المسؤولين السياسيين الإيرانيين أساءوا إدارة الاقتصاد في بعض المجالات، لكن العقوبات الغربية ألحقت ضررًا أكبر بكثير من عدم كفاءة الحكومة. بالطبع، كان الهدف النهائي من العقوبات هو إجبار الشعب الإيراني على الانتفاض والإطاحة بالحكومة من خلال إلحاق المزيد من المعاناة والألم به.

العنصر الثاني: بدأ هذا الفريق الثنائي بالتحريض على الاحتجاجات العنيفة ودعمها في أواخر ديسمبر 2025 (أوائل ديسمبر 1404) لإجبار الحكومة على الرد بعنف، على أمل أن يؤدي هذا الرد إلى دوامة عنف لا يمكن السيطرة عليها. وبشكل أدق، هناك أدلة واضحة على وجود عملاء الموساد في شوارع إيران، ومن المؤكد أن عملاء وكالة المخابرات المركزية كانوا يعملون جنبًا إلى جنب معهم. لقد عملوا عن كثب مع محرضين محليين وداخليين، مصممين على التدمير والاغتيال، لتحويل الاحتجاجات السلمية إلى احتجاجات عنيفة وإجبار الحكومة على اللجوء إلى العنف. وهناك عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو لهؤلاء المحرضين المحليين والداخليين.

بالإضافة إلى ذلك، أرسل "الفريق المكون من شخصين" آلاف أجهزة ستارلينك إلى إيران قبل بدء الاحتجاجات. فلو قطعت الحكومة الإنترنت وشبكة الهاتف (كما كان متوقعًا)، لكانت هذه الأجهزة ستُمكّن المتظاهرين من التواصل فيما بينهم ومع داعميهم الأجانب.

كان دعم ترامب للمتظاهرين الإيرانيين أمرًا طبيعيًا وغير مفاجئ. فقد كتب في 13 يناير/كانون الثاني 2026: "أيها الإيرانيون الوطنيون، استمروا في الاحتجاج - استولوا على مؤسسات (الحكومة)! المساعدة قادمة". كما قال مايك بومبيو، أول مدير لوكالة المخابرات المركزية في ولاية ترامب الأولى، في 2 يناير/كانون الثاني 2026: "عام جديد سعيد لجميع الإيرانيين في الشوارع. ولكل عميل من الموساد يرافقهم في كل خطوة". ومع بدء الاحتجاجات في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، أرسل الموساد رسالة إلى الإيرانيين باللغة الفارسية، جاء فيها: "اخرجوا إلى الشوارع معًا. لقد حان الوقت. نحن معكم. ليس فقط عن بُعد وبالكلمات، بل في الساحة المجاورة لكم".

العنصر الثالث: رافقت وسائل الإعلام الغربية هذا "الفريق الثنائي" وروت أن الاحتجاجات لم تكن نتيجة تدخل أجنبي، بل كانت رد فعل على سياسات حكومة طهران (!). علاوة على ذلك، كانت الاحتجاجات سلمية، والحكومة هي من بدأت العنف. وبطبيعة الحال، صُوِّرت إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الرواية على أنهما الطرفان المنتصران. لم تكن هذه الدعاية تهدف فقط إلى استقطاب الدعم الغربي للاحتجاجات، بل سعت أيضًا إلى التأثير على الأجواء داخل إيران.

العنصر الرابع: كان الجيش الأمريكي (وربما الجيش الإسرائيلي) على أهبة الاستعداد لمهاجمة إيران فور وصول الاحتجاجات إلى ذروتها، بهدف إسقاط النظام وإحداث فوضى عارمة فيها، فوضى كانوا يأملون أن تؤدي إلى تفكك البلاد.

لكن وفقًا لميرشايمر، فشلت هذه الاستراتيجية، والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو نجاح الحكومة الإيرانية في قمع الاحتجاجات. وكان من أهم عوامل نجاحها قطع خدمة ستارلينك، مما صعّب على المتظاهرين التواصل فيما بينهم ومع العالم الخارجي. بعد هذا الإجراء، باتت الاحتجاجات محكومة بالفشل، وأدرك كل من نتنياهو وترامب أنهما لم يعودا قادرين على استخدام القوة العسكرية لتحقيق التفوق. نجا النظام الإيراني وبقي قائماً.

باختصار، فشلت حملة تغيير النظام التي قادها "الفريق الثنائي". خسرت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الجولة أمام إيران. من غير المرجح بالطبع أن تصور وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الغربية هذه النتيجة بهذه الصورة.

ترتبط الأحداث الأخيرة أيضاً بـ"حرب الأيام الاثني عشر" بين إيران وهذا "الفريق الثنائي" التي دارت رحاها بين 13 و24 يونيو/حزيران 2025 (خرداد 1404) غالباً ما تُصوَّر هذه الحرب في الغرب على أنها نصر عظيم لإسرائيل والولايات المتحدة. إلا أن هذا الوصف لنتائج تلك الحرب غير دقيق أيضاً. بعبارة أخرى، كانت إسرائيل هي من أرادت إنهاء حرب الأيام الاثني عشر أكثر من إيران، إذ كان مخزونها من الصواريخ الدفاعية آخذاً في النفاد، بينما كانت إيران تزداد مهارة في استخدام ترسانتها الضخمة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لسحق إسرائيل. في تلك المرحلة، اعتقد البعض أن إيران ما كان ينبغي لها قبول وقف إطلاق النار لأنها كانت متفوقة على إسرائيل وتسيطر على الوضع. في رأيي، لا تبدو هذه النتيجة انتصارًا إسرائيليًا.

في هذا السياق، يتضح من الأخبار والروايات الغربية، وحتى من إسرائيل نفسها، أن نتنياهو طلب الأسبوع الماضي (14 يناير/كانون الثاني 2026) من ترامب عدم قصف إيران خشية ألا تمتلك إسرائيل قوات كافية للدفاع عن نفسها ضد هجوم إيراني مضاد. بعبارة أخرى، إسرائيل اليوم عرضة للصواريخ الإيرانية كما كانت في 24 يونيو/حزيران 2025. وهذا دليل آخر على أن إسرائيل لم تنتصر في حرب الأيام الاثني عشر أو في محاولة تغيير النظام الأخيرة في إيران.

أخيرًا، فيما يتعلق بحرب الأيام الاثني عشر، قد يجادل البعض بأنه على الرغم من خسارة إسرائيل في حرب مباشرة مع إيران، إلا أن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو/حزيران 2025 كان نجاحًا باهرًا، وكانت النتيجة في صالح كلا الطرفين. تجدر الإشارة إلى أن ترامب ادعى أن الجيش الأمريكي "دمر تمامًا" المنشآت النووية الإيرانية. إلا أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية سرعان ما نقضت هذا الادعاء، موضحةً أن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر، بل تأخر لبضعة أشهر فقط. وقد رفض ترامب وحلفاؤه تقييم الوكالة ووصفوه بالهراء، ولم نسمع منها شيئًا منذ ذلك الحين حول آثار ذلك الهجوم!

