إيران تطور تكنولوجيا "التصوير الإشعاعي الصناعي"؛ وتفحص خطوط أنابيب التكرير

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "ميلاد بدري كوه"، مدير مراقبة الجودة في شركة بايا لتكنولوجيا التصوير الإشعاعي، في مقابلة مع مراسل الوكالة: "تعمل شركة بايا لتكنولوجيا التصوير الإشعاعي، كشركة قائمة على المعرفة، في مجال تصميم وتصنيع معدات الأشعة السينية الطبية والصناعية والمخبرية ومعدات الفحص. وتصنع الشركة أنواعًا مختلفة من مولدات وكواشف الأشعة السينية المستخدمة في تطبيقات متنوعة، بما في ذلك التصوير الإشعاعي الصناعي والطبي."

التركيز على تطوير تقنية الأشعة السينية في الصناعة

وفي إشارة إلى مجال تخصص الشركة، أضاف: "ينصب تركيز الشركة الرئيسي على إنتاج وتطبيق الأشعة في الصناعة، وخاصة الأشعة السينية. نُنتج مولدات الأشعة السينية بقدرات مختلفة، من القدرة المنخفضة إلى القدرة العالية، والتي تُستخدم في مختلف المعدات."

التصوير الشعاعي المحمول: حلٌّ جديد لفحص خطوط الأنابيب

شرح مدير مراقبة الجودة في شركة بايا لتكنولوجيا التصوير الشعاعي أحد منتجات الشركة قائلاً: "يُعدّ جهاز التصوير الشعاعي المحمول من أبرز منتجاتنا. يُستخدم هذا الجهاز لفحص خطوط الأنابيب ذات الأقطار المختلفة، وخاصةً في مصافي النفط. في هذا النظام، يُصدر مولد الأشعة السينية شعاعًا منتظمًا على الأنبوب، وتستقبل لوحة كاشف مسطحة الصورة على الجانب المقابل. في حال وجود تشققات أو تآكل أو ترسبات أو انسدادات داخل الأنبوب، ستظهر هذه العيوب بوضوح في الصورة."

وأضاف: "إلى جانب فحص خطوط الأنابيب، يُستخدم هذا النظام أيضًا في مراقبة جودة اللحام وعمليات الفحص غير المتلف الأخرى، ويُستخدم في مختلف الصناعات والمختبرات ووحدات مراقبة الجودة."

التكنولوجيا متعددة التخصصات؛ تكامل إلكترونيات الطاقة والبرمجيات والميكانيكا

وفي معرض حديثه عن الطبيعة التكنولوجية لهذه المنتجات، قال بدري كوه: "إن التكنولوجيا المستخدمة في هذه المعدات هي مزيج من إلكترونيات الطاقة والبرمجيات والميكانيكا، وهي ذات طبيعة متعددة التخصصات. وتتعاون فرق هندسية متعددة في آن واحد في عملية تصميم وتطوير هذه المنتجات."

توطين نظام التصوير الإشعاعي المحمول المتكامل

وصرح بشأن وضع الشركة التنافسي والتصديري: "هناك منافسون محليون في مجال مولدات الأشعة السينية، ولكن نظام التصوير الإشعاعي المحمول المتكامل، الذي يشمل المولد والكاشف وبرمجيات معالجة الصور وتحليلها، هو أول نظام من نوعه في البلاد قامت شركتنا بتصميمه وإنتاجه. المنافسون الأجانب لهذا المنتج هم في الغالب شركات من الولايات المتحدة وإيطاليا. ونظرًا لحداثة دخولنا هذا المجال، فإننا لا نقوم بالتصدير حاليًا."

