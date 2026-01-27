الجيش الروسي يتقدم على جميع خطوط القتال في شرق أوكرانيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، أن فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلن عقب زيارة ميدانية أن القوات الروسية تواصل تقدمها على جميع محاور خط المواجهة في العمليات العسكرية الخاصة.

ووفقاً لغيراسيموف، حررت القوات الروسية منذ مطلع يناير/كانون الثاني 17 منطقة سكنية وأكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي ذو الغالبية الروسية في أوكرانيا.

وقال: "تجري مجموعة القتال الشمالية عمليات قتالية لتوسيع النطاق الأمني في المناطق الحدودية بين منطقتي سومي وخاركيف".

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن مجموعة القتال الشمالية حررت أربع مناطق سكنية لتوسيع النطاق الأمني خلال شهر.

وأشار غيراسيموف إلى أن نحو 800 جندي أوكراني محاصرون في منطقة قرب كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وقال إن القوات الروسية قد تقدمت بنجاح على محوري روبتسي وكراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك، وهي بصدد إكمال عمليات تحرير بلدات دروبيشيفو وياروفايا وسوسنوفي.

