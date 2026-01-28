نتنياهو: لقد تغير موقف السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء،نقلاً عن "عربي 21"، قال بنيامين نتنياهو، في مقابلة صحفية مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ردًا على سؤال: "بالنظر إلى تغير مواقف السعودية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وتقاربها مع تركيا وقطر وابتعادها عن الإمارات، هل لا يزال هناك احتمال لتطبيع العلاقات مع الرياض في المستقبل القريب؟": "لا أريد التحدث بصفتي محللًا سعوديًا. نحن ندرس هذا الأمر."

وأضاف: "من الواضح أننا نتوقع من أي جهة ترغب في توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات واتفاقية سلام معنا ألا تنضم إلى الحركات المعادية لإسرائيل. هذا أمر بديهي."

وقال نتنياهو: "سأكون سعيدًا بتوقيع اتفاقية تطبيع العلاقات والسلام مع السعودية، بشرط أن ترغب السعودية في توقيع هذه الاتفاقية مع إسرائيل آمنة وقوية!"

يذكر أن السعودية كانت قد ربطت سابقًا توقيع هذه الاتفاقية بإقامة دولة فلسطينية.

