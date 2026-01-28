  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٤:١٣ م

وزيرا خارجية ايران والسعودية يناقشان احدث الأوضاع في المنطقة

اجرى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي و وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا اليوم الاربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استكمالاً لمشاوراته الدبلوماسية، أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء.

وخلال هذا الاتصال، استعرض وزيرا خارجية إيران والسعودية المواضيع التي تناولها الرئيس الإيراني بزشكيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وحذر الطرفان من العواقب الوخيمة لأي تصعيد للتوترات في المنطقة على السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدين على المسؤولية المشتركة لجميع دول المنطقة وجهودها المشتركة للحفاظ على الاستقرار والأمن فيها.

