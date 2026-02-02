  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:١٢ ص

تركيا...تجمّع تضامني مع إيران أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول

تركيا...تجمّع تضامني مع إيران أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول

تجمّع عدد من المواطنين الأتراك أمام القنصلية الأميركية في مدينة إسطنبول، في وقفة رمزية سلمية لإعلان دعمهم لإيران والمقاومة في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه نظم حشد من المواطنين الاتراك يوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر القنصلية الأمريكية في إسطنبول، وذلك في حركة رمزية لإعلان تضامنهم مع الشعب الإيراني وجبهة المقاومة.

وشهدت هذه الوقفة، التي حضرها مواطنون أتراك ونشطاء سياسيون واجتماعيون، مشاركة الحاضرين وهم يحملون أعلام إيران وتركيا وفلسطين وحزب الله، ولافتات تحمل شعارات داعمة، مؤكدين على عمق وقِدَم الروابط التاريخية والثقافية والإقليمية بين الشعبين. كما أعربوا عن تضامنهم مع أهداف جبهة المقاومة العادلة والنضال من أجل الاستقلال.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "نحن أمة واحدة، نحن إخوة وسننتصر"، و"جبهة المقاومة هي جبهة الأمة"، و"الموت لأميركا".

/انتهى/

رمز الخبر 1968003

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات