١١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٣٩ م

وزير الدفاع الايراني: حضور الشعب في الساحة أقوى من أي قنبلة أو صاروخ...سنرد بقوة على تهديدات العدو

وزير الدفاع الايراني: حضور الشعب في الساحة أقوى من أي قنبلة أو صاروخ...سنرد بقوة على تهديدات العدو

أشار وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الايراني الى مزاعم وتهديدات العدو، مؤكدا أننا سنرد بكل قوة وبطريقة لا يتخيلها العدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، الحضور الجماهيري الكبير على هامش مسيرة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بأنه فريد من نوعه، وقال: لم أرَ قط مثل هذا الحضور الحماسي.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني واعٍ تمامًا لما يجري في العالم وقال: لقد شاركوا في هذه المسيرة وهم على دراية تامة، وهذا الحضور أقوى من أي قنبلة أو صاروخ.

كما أكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، في معرض حديثه عن مزاعم وتهديدات العدو، أننا سنرد بكل قوة وبطريقة لا يتخيلها العدو.

