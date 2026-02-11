وزيرا خارجية ايران وباكستان يتباحثان هاتفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هاتفياً مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، مساء الثلاثاء، وتبادل وجهات النظر معه.

خلال هذه المكالمة، أطلع وزير خارجية بلادنا نظيره الباكستاني على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في مسقط، وشرح موقف بلاده بشأن التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف.

وتمنى وزير خارجية باكستان التوفيق للمفاوضات المقبلة، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم أي تعاون ودعم في سبيل تعزيز الدبلوماسية وإنجاحها.

