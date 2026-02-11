لوكاشينكو: لطالما خرجت إيران منتصرة من اختبارات خطيرة عبر التاريخ

أفادت وكالة مهر للأنباء، نشر الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، يوم الأربعاء، على موقع الرئاسة البيلاروسية، رسالةً إلى نظيره الإيراني، واصفًا الثورة الإسلامية بأنها نقطة تحول في تاريخ إيران الحديث، ورمزًا للوحدة الوطنية والاستقلال والعدالة.

وجاء في الرسالة: لقد واجهت إيران العديد من الاختبارات الجادة عبر تاريخها، وفي الوقت نفسه، اختبرت الأحداث الأخيرة نضج مؤسساتها وقوة تفاعلها الاجتماعي.

وأكد الرئيس البيلاروسي أن: نجاح إيران في الحفاظ على النظام الدستوري في ظل هذه الظروف الصعبة يُظهر مسؤولية قيادتها وقدرة شعبها على الدفاع عن خياراته والامتناع عن فرض إرادة قوى خارجية.

وأكد لوكاشينكو: في ظل تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية، فإن مقاومة إيران القوية للدول ذات المعايير المزدوجة، واستقرار طهران على الساحة الدولية، يستحقان الاحترام.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن: إيران تواصل مسيرتها، وتُظهر تقدمًا والتزامًا بالقيم الروحية التقليدية.

أشار لوكاشينكو، في معرض حديثه عن زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مينسك، إلى أنه يتذكر بحرارة زيارة بزشكيان إلى بيلاروسيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس بيلاروسيا قائلاً: "أكدت المحادثات التي أجريناها مع السيد بزشكيان على مستوى الثقة العالي بيننا، وفتحت الاتفاقات التي تم التوصل إليها آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون الثنائي".

وفي ختام رسالته، تمنى لوكاشينكو لنظيره وفور الصحة والنجاح، وللشعب الإيراني السلام والازدهار.

وبحسب التقارير، في 20 أغسطس 2025، وخلال زيارة بزشكيان إلى مينسك، وقع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وبيلاروسيا، بحضور رئيسي البلدين، 12 وثيقة تعاون في مجالات السياسة والقانون الدولي والسياحة والفنون والإعلام والصحة والعافية والأدوية والصناعة والبيئة والمناطق الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصة والاستثمار، ثم عقدت وفود رفيعة المستوى من البلدين مفاوضات مشتركة.

/انتهى/