لاريجاني يلتقي وزير خارجية قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاربعاء مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء التورات الاقليمية والدولية ومسار المفاوضات النووية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة.

وقالت الخارجية القطرية فی بیان: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني جهود خفض التصعيد بالمنطقة، مضيفا: "رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع لاريجاني نتائج مفاوضات #مسقط بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكد البيان: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد

هذا ووصل لاريجاني إلى الدوحة صباح اليوم الأربعاء حيث كان في استقباله كبار المسؤولين في الحكومة القطرية.

ومباشرةً بعد وصوله إلى العاصمة القطرية، توجه مستشار المرشد الثوري إلى قصر الأمير للقاء مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، والتحدث معه.

/انتهى/