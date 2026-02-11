العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس الايراني بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، برسالة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بمناسبة الذكرى السابعة والاربعين لإنتصار الثورة الاسلامية.

وفي هذه الرسالة، أعرب الملك سلمان عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس الإيراني بدوام الصحة والنجاح، متمنيًا للحكومة والشعب الشقيقين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مزيدًا من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي عهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، برسالة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بمناسبة الذكرى الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه الرسالة، أعرب ولي العهد السعودي عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بالصحة والنجاح للرئيس الإيراني، وتمنى المزيد من التقدم والازدهار للحكومة والشعب الشقيقين لجمهورية إيران الإسلامية.

