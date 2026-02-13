انتخاب إيران لمنصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء تُعدّ لجنة التنمية الاجتماعية إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يضم 46 دولة عضواً، ويضطلع بدور مركز فكري وذراع استشاري للمجلس في مجالات القضاء على الفقر، وتحقيق العمل الكامل واللائق، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

ويُنتخب أعضاء لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية لمدة أربع سنوات، ويُراعى في تشكيلها مبدأ التوزيع الجغرافي المتوازن بين مختلف مناطق العالم.

شاركت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة مشاركة فعّالة في الدورة الرابعة والستين للجنة، وقد أشارت في خطابها الرسمي إلى الإنجازات الوطنية في مجال التنمية البشرية، مستشهدةً بالمؤشرات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.

عُقدت الدورة الرابعة والستون للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية في الفترة من 2 إلى 10 فبراير/شباط 2026، في مقر المنظمة بنيويورك، وركزت بشكل أساسي على تفعيل الالتزامات العالمية الجديدة في مجال العدالة الاجتماعية.

