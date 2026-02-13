  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:١٥ م

وزير خارجية أذربيجان يهنئ عراقجي

هنأ وزير خارجية أذربيجان وزير خارجية بلادنا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، هنأ وزير خارجية أذربيجان، جيجون بيراموف، في رسالة وجهها إلى وزير خارجية بلادنا، سيد عباس عراقجي، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

