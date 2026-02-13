وزير خارجية أذربيجان يهنئ عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، هنأ وزير خارجية أذربيجان، جيجون بيراموف، في رسالة وجهها إلى وزير خارجية بلادنا، سيد عباس عراقجي، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/