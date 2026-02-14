  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٤١ م

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام حافظي

قدّم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تعازيه في وفاة العالم والناشط الراحل حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ جواد حافظي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم قائد الثورة الإسلامية تعازيه في وفاة العالم والناشط الراحل حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ جواد حافظي.

جاء في نص رسالة آية الله الخامنئي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العالم والناشط الراحل حجة الإسلام الحاج الشيخ جواد حافظي، رحمه الله. كانت منابره المنيرة في زمن الظلم، وصبره على السجن والحرمان، من أبرز نضالات هذا العالم الجليل على مر السنين.

أسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء، وأن يرحمه ويغفر له، وأتقدم بخالص التعازي إلى ذويه الكرام.

السيد علي الخامنئي
