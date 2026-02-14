  1. إيران
١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٥٣ ص

وزيرا خارجية بنغلاديش وسريلانكا يهنئان ايران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

هنأ وزيرا خارجية بنغلاديش وسريلانكا، وزير الخارجية الايراني، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية البنغلاديشي "محمد توحيد حسين"، في رسالة، وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" وحكومة وشعب إيران بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال وزير الخارجية البنغلاديشي: "من دواعي سروري أن بنغلاديش وإيران حافظتا دائما على علاقات ثنائية ممتازة. وأنا على ثقة بأن هذه العلاقات الثنائية القائمة ستتعمق أكثر في المستقبل.

بدوره، أرسل وزير الخارجية السريلانكي "ويجيتا هيرات"، رسالة تهنئة إلى وزير الخارجية الإيراني، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه الرسالة، أكد وزير خارجية سريلانكا، في معرض حديثه عن العلاقات الوثيقة بين البلدين، على تعزيز العلاقات من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي إيران وسريلانكا.

