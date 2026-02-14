 توقيع 7 مذكرات تفاهم ووثائق تعاون لتطوير ممرات السكك الحديدية والطرق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال المؤتمر الدولي "فرص الاستثمار وتمويل ممرات السكك الحديدية والطرق" الذي عُقد اليوم (السبت 14 فبراير/شباط) في مركز المؤتمرات الدولي التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وبحضور الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان ووزيرة الطرق والتنمية الحضرية فرزانة صادق، تم توقيع سبع مذكرات تفاهم واتفاقيات بشأن تطوير البنية التحتية لممرات السكك الحديدية والطرق بين الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل ومستثمرين محليين وأجانب.

وبناءً على هذا التقرير، تم توقيع وثائق تسليم 125 كيلومترًا من الأراضي المكتسبة على خط سكة حديد رشت-أستارا، بالإضافة إلى متطلبات صاحب العمل لخط سكة حديد رشت-أستارا، بين الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل والشركة الروسية "كاسبيان سيرفيسز".

لاحقًا، تم توقيع مذكرة التفاهم الأولية لإنشاء وتشغيل خط سكة حديد زاهدان-يونسي، واستكمال وتشغيل خط سكة حديد زاهدان-تشابهار، بين شركة تطوير طرق بارس والشركة الوطنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل.

كما تم توقيع العقد النهائي لطريق قم-سلفشجان-رهجرد السريع بين الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل وشركة إنشاء طريق قم-سلفشجان-رهجرد السريع.

بعد ذلك، تم توقيع مذكرة التفاهم الأولية لإنشاء وتشغيل طريق أردكان-يزد-مهريز السريع بين الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان ومنظمة التعاون بين بلديات محافظة يزد.

وأخيرًا، تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية لستة عشر مشروعًا للسكك الحديدية والطرق في أربع محافظات إيرانية، بين الشركة الوطنية لتطوير وبناء البنية التحتية للنقل والشركة التركية "VEO" ممثلةً بالسيد وزير أوغلو.

ووفقًا للتقارير، عُقد المؤتمر بحضور سفراء جمهورية أذربيجان، وتركمانستان، وطاجيكستان، والعراق، وبيلاروسيا، والمملكة العربية السعودية، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وأرمينيا، وقطر، وبوركينا فاسو، وممثل الأمم المتحدة في إيران.

