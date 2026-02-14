كندا تفرض عقوبات غيرشرعية على سبعة أشخاص على صلة بإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانًا أعلنت فيه فرض عقوبات جديدة غيرشرعية على سبعة أفراد إيرانيين. ووفقًا لأوتاوا، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران)" ويهدف إلى مواجهة ما وصفته بـ"الإجراءات القمعية".

وبحسب البيان، فإن الأفراد الخاضعين للعقوبات هم: ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، ورضا حميدي راوري، ومحمد رضا أنصاري، وعلي إسفنجاني، ومحمدرضا انصاري، وعبد الرزاق كنفاني، ونبهات عبد القادر آسان، ومحمد رضا ناصر زاده.

وتزعم الحكومة الكندية أن هؤلاء الأفراد مرتبطون بمؤسسات حكومية إيرانية، والتي، بحسب أوتاوا، مسؤولة عن "الترهيب والعنف والقمع" ضد المعارضين الإيرانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يأتي هذا الإجراء في وقتٍ تُدين فيه إيران باستمرار العقوبات الأحادية وغير القانونية، واصفةً إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك القانون الدولي.

