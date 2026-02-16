اللواء موسوي: قيم الدفاع المقدس حافظت ايران والجمهورية الاسلامية وعلينا الاستفادة من هذا الكنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الاجتماع الرابع عشر لمجلس أمناء مؤسسة صيانة الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة، أشار اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، إلى الحضور الجماهيري الكبير في احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، قائلاً: "لقد صنع الشعب الإيراني العظيم ملحمة عظيمة في الثاني عشر من فبراير".

ثم أشاد اللواء موسوي بجهود مؤسسة صيانة الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة، قائلاً: "نتقدم بالشكر للعميد كاركر على تنفيذه برامج متنوعة وفعّالة خلال السنوات الماضية في مؤسسة صيانة الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة".

أشار رئيس أركان القوات المسلحة إلى أهمية تعزيز ثقافة التضحية والاستشهاد في التعليم، وصرح قائلاً: "إن تدريب المعلمين على تدريس علوم وتعاليم الدفاع المقدس من أولويات وزارة التربية والتعليم، ومتابعته أمر بالغ الأهمية".

ثم، فيما يتعلق بإنتاج مئة حلقة من المسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة حول الدفاع المقدس، صرح قائلاً: "ينبغي عقد اجتماع لمناقشة القضايا المطروحة بشأن إنتاج الرسوم المتحركة لعمليات الدفاع المقدس والأفلام الوثائقية التلفزيونية للرواية الرسمية، واتخاذ القرارات اللازمة في مجال الإنتاج الإعلامي".

وفيما يخص آلية الوثيقة الاستراتيجية لمؤسسة صون الأعمال ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة، قال اللواء موسوي: "إن تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية رؤية أساسية، بل هو في الواقع شكل من أشكال إدارة الجهاد".

أشاد رئيس أركان القوات المسلحة بجهود المؤسسة في إعداد الوثيقة الاستراتيجية للعشرين عامًا القادمة، وأثنى على جهود القائمين عليها.

وفي سياق آخر من كلمته، تناول فيها جمع المؤسسة لوثائق جرائم الكيان الصهيوني، قال: "نعتبر الوثيقة الاستراتيجية لمؤسسة صون الأعمال ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة مُعتمدة، وسنجري التعديلات اللازمة عليها خلال أسبوع".

كما تطرق اللواء موسوي إلى أهمية الجانب الثقافي في المجتمع، مضيفًا: "علينا بذل المزيد من الجهود في المجالات الثقافية، وتعزيز فعالية وجاذبية الأنشطة في البيئة المحيطة بنشر قيم الدفاع المقدس".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة: "إن ما حفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو نشر قيم الدفاع المقدس، ومن المناسب استغلال هذا الكنز على نحو أكبر".

بخصوص المادة التاسعة من الموافقات الثقافية للمؤسسة، صرّح قائلاً: يمكننا التدقيق في موافقات مجلس أمناء المؤسسة لتحقيق نتائج أفضل؛ كما أن رأي جميع أعضاء المجلس مهم في هذا الصدد، ويمكن مراجعة الموافقات من خلال هذه الآلية.

وفي الختام، أشار اللواء موسوي إلى أهمية مراجعة أحكام قرارات مجلس أمناء المؤسسة في مختلف المجالات، ونوّه قائلاً: بإذن الله، ستكون نتائج هذه الاجتماعات مباركة وموفقة من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

