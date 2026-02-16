غروسي يلتقي عراقجي في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسيد عباس عراقجي في مقر إقامة وزير الخارجية والوفد المرافق له في جنيف، وأجرى معه محادثات.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اللقاء: انتهيت من مناقشات فنية معمقة مع وزير خارجية إيران تحضيرا لمفاوضات جنيف غدا.

وكتب عراقجي على حسابه في منصة أکس: اليوم، سألتقي، برفقة خبراء الطاقة النووية في بلادنا، رافائيل غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) لإجراء مناقشات فنية وتقنية مفصلة. كما سألتقي بدر البوسعيدي (وزير خارجية سلطنة عمان) قبل بدء المشاورات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وتابع قائلاً: لقد جئت إلى جنيف بمبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. أما ما ليس مطروحاً على الإطلاق على جدول الأعمال فهو الاستسلام للتهديدات.

