إمكانية تبادل أكثر من 2000 سلعة بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وزارة النفط، أعربت خاليمات بودونوفا، خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الروسية، عن امتنانها لاستضافة إيران، وقالت: "يتألف الوفد الروسي هذا العام من ممثلين عن مؤسسات حكومية وشركات متنوعة".

وأضافت: "تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا نمواً متزايداً، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، بلغ حجم التبادلات 4.7 مليار دولار".

وصرحت السكرتيرة الروسية للجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الروسية: "يُعدّ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي خطوةً هامةً في التفاعلات التجارية، إذ يُتيح إمكانية تبادل أكثر من ألفي سلعة وخدمة ومنتج، مما يُشير إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون".

17 لجنة خبراء نشطة

وأضافت بودونوفا: "كما أشار السيد موسوي (الأمين الإيراني للجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة)، تعمل 17 لجنة خبراء في هذا الاجتماع، ويجب على خبراء البلدين القيام بإجراءات مكثفة وتنسيق جهودهم اليوم وغدًا."

وتابع: "نتوقع التوصل إلى نتائج ملموسة على مستوى الخبراء، والاتفاق على البنود التي تتطلب تفاهمًا، وإعداد النص النهائي وإرساله إلى الأمانة العامة بعد اختتام الاجتماع."

وتابعت: "سيغادر الجزء الثاني من الوفد الروسي إلى طهران الليلة، وسيتم استعراض القضايا العامة في اجتماعات الغد، ونأمل في التوصل إلى تفاهم نهائي واتفاق صباح الغد، ليتم إعداد النص النهائي لتوقيعه من قبل رئيسي اللجنتين الإيرانية والروسية (محسن باك نجاد، وزير النفط الإيراني، وسيرغي تسيليف، وزير الطاقة الروسي).

واختتمت قائلة: "أتقدم بالشكر مجدداً للجانب الإيراني، وأتمنى أن تتحقق الأهداف المرجوة وأن تتعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

