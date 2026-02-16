الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات مسألة لا يمكن فصلها عن المفاوضات مع الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال في تصريح له إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يجري حالياً لقاءً مع عباس عراقجي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في جنيف ستُجرى بشكل غير مباشر.

وأضاف بقائي أن هذه الجولة من المفاوضات تشمل أيضاً خبراء في المجالات الفنية"، مبينا: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة ولن نتجاهل تجارب التفاوض السابقة.

وأشار إلى أن رفع العقوبات يمثل بالنسبة لإيران مسألة لا يمكن فصلها عن المباحثات، مضيفا: سنبحث في مفاوضات جنيف مستوى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تغيير مواقف المسؤولين الأمريكيين يبعث برسائل متناقضة ويدل على عدم الجدية"، مضيفا: الأمريكيون قد يستغلون التفاوض لأغراض أخرى ولا يمكننا تجاهل هذا الاحتمال.

وختم بقائي بقوله: "الموقف الأمريكي بشأن الملف النووي يتجه نحو مزيد من الواقعية"، مضيفا: "الوقت عامل حاسم ونريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات".

