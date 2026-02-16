عراقجي: جئت الى جنيف بمبادرات عملية والاستسلام للتهديدات ليس مطروحا على الطاولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي صباح اليوم الاثنين الى العاصمة السويسرية جنيف لاجراء الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة برعاية سلطنة عمان.

وأوضح عراقجي جدول أعماله في جنيف وكتب عبر حسابه على موقع اكس: سألتقي اليوم برفقة خبراء نوويين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة فنية معمقة.

وأضاف: سألتقي أيضاً بوزير الخارجية العماني، السيد بدر البوسعيدي قبل بدء المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الايراني: لقد جئت إلى جنيف بمبادرات حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مبينا: "ما ليس مطروحا على الطاولة إطلاقاً: الاستسلام للتهديدات".

