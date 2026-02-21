إمام جمعة بغداد: استقلال العراق أولوية وطنية والصراع الإقليمي يفرض وعياً سياسياً راسخاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال إمام جمعة بغداد والأستاذ البارز في حوزة النجف الأشرف في خطبة له، إن العراقيين مرّوا خلال العقود الثلاثة الماضية بمراحل صعبة، مشيرًا إلى أن المقارنة بين ما قبل عام 2003 وما بعده تُظهر فارقًا كبيرًا، "لكن ذلك لا يعني السكوت عن الأخطاء أو القبول بواقع لا يلبّي طموح الشعب". وأضاف أن النقد الذي يُوجَّه للعملية السياسية ينطلق من الحرص على بناء "دولة مستقلة، قوية، وطنية، تعتمد على جمهورها وتحفظ حقوق أبنائها، ولا سيما الفقراء والمستضعفين".

وانتقد الموسوي النظام السياسي القائم، معتبرًا أنه تأسس برعاية أمريكية وما يزال خاضعًا لتأثيرات خارجية تعيق تطويره. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير جوهري في بنية النظام لأنها "تعدّه منسجمًا مع مصالحها".

وحذّر إمام جمعة بغداد من الانجرار خلف ما وصفه بـ”التوجيه الإعلامي الموجَّه”، داعيًا العراقيين إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الكامل ورفض أي شكل من أشكال الهيمنة الأجنبية. وقال إن الإعلام ووسائل التواصل قد تُستخدم أحيانًا لتشكيل رأي عام يخدم أجندات خارجية، داعيًا إلى وعيٍ سياسي قائم على المبادئ لا الانفعال.

وتناول الموسوي التطورات الإقليمية، معتبرًا أن العراق جزء من محور الأحداث في المنطقة، وأن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران لا يخص طهران وحدها، بل ينعكس على مجمل توازنات الشرق الأوسط. وأشار إلى أن أي مواجهة كبرى ستكون لها تداعيات واسعة، ليس فقط على دول المنطقة بل على النظام الدولي بأسره، في ظل التنافس الأمريكي–الصيني المتصاعد.

كما تطرق إلى ملف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، لافتًا إلى أن التصريحات المتشددة المتكررة لا تعني بالضرورة اندلاع حرب وشيكة، وأن لغة التهديد تُستخدم أحيانًا في إطار الضغط السياسي. وأكد أن التجارب السابقة أثبتت أن "الحسابات العسكرية لا تُحسم فقط بالقوة الظاهرة، بل بعوامل الصبر والإرادة والاستعداد".

وختم السيد الموسوي حديثه بالتأكيد على أن مسؤولية العراقيين تكمن في تعزيز الموقف الوطني المستقل، والوقوف مع كل ما يخدم سيادة العراق ووحدته، رافضًا ما سماه "سياسة الإملاءات الخارجية"، ومشددًا على أن مستقبل البلاد يجب أن يُصنع بإرادة أبنائها.

/انتهى/