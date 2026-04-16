مسؤول بالجيش الايراني: معدل إنتاج طائراتنا المسيرة تضاعف عشرة أضعاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مقابلة اعلامية اليوم الخميس وعلى اعتاب يوم الجيش الايراني (يصادف بعد غد السبت) شرح العميد شيخ إنجازات القوات المسلحة والدروس المستفادة من الحروب الأخيرة.

وأشار إلى التجارب القيمة للقوات المسلحة، قائلاً: بعد تجربة قيّمة وصعبة للغاية في حرب الـ12 يوماً، استفاد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دروس تلك الحرب خلال فترة 7-8 أشهر بعد الحرب الثانية. تم استخدام تكتيكات وأساليب متعددة، وتم تجهيز النفس لاحتمال نشوب حرب ثالثة.

وأضاف: إن سرعة الاستجابة للتهديد والصمود في وجهه وإحباط العدو من تحقيق أهدافه، هي نتيجة الدروس المستفادة من حرب الـ12 يوماً.

وأشار العميد شيخ إلى الإنجازات الاستراتيجية للقوات المسلحة، قائلاً: تشاهدون اليوم أننا قلبنا معادلات القوة. لدينا ما نقوله في مختلف المجالات العسكرية، واستطعنا أن نقلب المعادلات العالمية في مختلف المجالات الاستراتيجية.

وأشار نائب القائد التنفيذي للجيش إلى النمو الهائل في الإنتاج الدفاعي، قائلاً: إن معدل إنتاج طائراتنا المسيرة العسكرية في فترة السبعة أشهر بعد الحرب الثانية، كان عشرة أضعاف كامل الفترة التي سبقتها. تشاهدون اليوم أنه يقلب معادلة الميدان. إن استخدام التقنيات ومخزون الأسلحة والمعدات هو نتيجة استخدام الدروس المستفادة.

وأوضح العميد شيخ قاعدة عسكرية، قائلاً: تقول قاعدة عسكرية إن الجيوش تتوقع الاحداث بنسبة 99% وتستعد لاحتمال وقوع الحدث بنسبة 1%. إن فلسفة وجود الجيش هي من أجل تلك الـ1% لكي يتمكن من الاستجابة للحدث.

وقال العميد شيخ متحدثاً عن قاعدة مهمة في علاقات القوة قائلا: قاعدة القوة تقول إنه عندما يصل بلدان إلى توازن قوى، فإنهما يذهبان إلى طاولة المفاوضات. وإذا كان بلد ما متفوقاً، فإنه بالتأكيد لن يقبل بذلك لأنه يريد فرض إرادته واستغلال نجاحه. لكن عندما يصل الطرفان إلى تكافؤ في القوة، فعندها يذهبان إلى طاولة المفاوضات ويقولان: لنجلس ونتحدث.

وأكد: مجرد أننا استطعنا جر العدو إلى طاولة المفاوضات ليأتي ويجلس لمناقشة الرغبات والمطالب، فهذا يعني الانتصار.

وأشار نائب القائد التنفيذي للجيش إلى التطور في مجال الطائرات المسيرة، قائلاً: في مجال الطائرات المسيرة، حدثت ثورة حقيقية، ولعبت الطائرة المسيرة في هذا الميدان دوراً كأداة مهمة جداً لقلب معادلات العدو الدفاعية، لكي تتمكن صواريخنا من إصابة الهدف بدقة وصواب. وهذا هو المزيج.